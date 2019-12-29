Названы продукты, от которых стоит отказаться в новогодний ужин

Ведущая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко рассказала, какой продукт не стоит есть в новогодний ужин. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, если рыба лежит в магазине на льду без упаковки, то ее «ни в коем случае нельзя употреблять сырой», например, в виде суши или самостоятельно солить. Это связано с тем, что ее трогали продавцы и покупатели.

«Это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически», — объяснила Потороко.

Она добавила, что не стоит злоупотреблять шампанским, так как этот напиток повышает кислотность желудка из-за газов. Полностью отказаться от игристого биотехнолог посоветовала людям, которые страдают гастритом или язвой.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов также отметил, что шампанское выделяет углекислый газ, который способствует более быстрому всасыванию алкоголя.

«Поэтому ни в коем случае его нельзя мешать с крепкими напитками. Выпили бокал под бой курантов, и все», — подчеркнул гастроэнтеролог.

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