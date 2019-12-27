«Мисс Львов» рассказала о преследовании после поездки в Москву

Победительница конкурса красоты «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх рассказала, что после возвращения из Москвы ее преследуют украинские националисты. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Болюх, в аэропорту Львова к ней подошли неизвестные мужчины с предложением «отправить ее обратно в Москву».

Наталья пояснила, что ее поездка в Москву не была политическим заявлением, и назвала претензии со стороны националистов безосновательными.

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