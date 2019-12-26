Диетолог рассказала о пользе майонеза

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева заявила, что может быть полезен. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik.

Она пояснила, что растительное масло, которое имеется в составе соуса, помогает нормализовать уровень холестерина в крови, а витамин Е является отличным антиоксидантом и положительно влияет на эластичность кожи, здоровье ногтей и волос.

При этом диетолог подчеркнула, что использовать его нужно аккуратно, в разумных количествах.

«Важно помнить о том, что майонез это не основное блюдо, а дополнение к нему и употреблять его нужно в меру», – отметила врач.

Бурляева также рассказала об отличиях домашнего и магазинного майонеза. Она считает, что поскольку ингредиенты в обоих случаях одинаковые, разница между ними не так велика. Более того, майонез промышленного производства зачастую обогащается минеральными веществами и витаминами, поэтому он может оказаться даже полезнее.

В заключении эксперт добавила, что нужно верно встраивать продукт в общую концепцию рациона, исходя из его калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов.

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