Елизавета II назвала 2019 год «ухабистым» и трудным

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Королева Великобритании Елизавета II во время рождественской речи Королева Великобритании Елизавета II во время рождественской речи
Королева Великобритании Елизавета II во время рождественской речи
Reuters

Британская королева Елизавета II сделала ежегодное рождественское послание, в котором поразмышляла о неспокойном 2019 годе. Об этом сообщает CNN.

Свою речь 93-летний монарх начала с мысли, что «те, кто раньше были заклятыми врагами, в этом году собрались в дружеских поминовениях».

«Такое примирение редко происходит в одночасье», — добавила королева, не пояснив, что она имела в виду.

Елизавета II была поражена тем, как молодежь отчаянно защищает окружающую среду и климат. Также королева призналась, что 2019 год принес им с супругом Филиппом радость из-за появления восьмого правнука.

«В основе рождественской истории лежит рождение ребенка», — заметила она.

Сидя за письменным столом в синем кашемировом платье, королева признала, что 2019 год был трудным годом, а путь не всегда был гладким.

«Временами этот год ощущался довольно ухабистым, но маленькие шаги могут привести к значительным переменам», — подчеркнула Елизавета II.

Королева не уточнила, имела ли она в виду политическую суматоху из-за выхода Британии из ЕС или события, произошедшие в ее семье.