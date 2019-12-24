Vogue выбрал самых стильных женщин 2019 года

Журнал Vogue признал самой стильной женщиной года британскую топ-модель Наоми Кэмпбелл.

В 2019 году Наоми Кэмпбелл всегда выглядела стильно и изящно, будь на ней обычные вещи или наряды «от кутюр».

«Кэмпбелл в значительной степени не имеет себе равных», — подчеркивает издание.

На втором месте расположилась английская актриса Джема Чан, замеченная на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах.

«Она может быть в блестках с ног до головы, но вы почувствуете, что она будет готова и к McDonald's в конце вечера», — добавляет издание.

Третье место досталось певице Рианне. Также в рейтинге числятся: певица Леди Гага, актриса Фиби Уоллер-Бридж, британская модель Адвоа Абоах и герцогиня Суссексская Меган Маркл.