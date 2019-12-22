Студентка из Болгарии увеличила губы в четыре раза, чтобы походить на Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова увеличила свои губы в четыре раза для того, чтобы походить на барби. Соответствующие снимки опубликованы в ее Instagram.

Как ранее объяснила сама девушка, она намерена стать обладательницей самых больших в мире губ.

Отмечается, что она 17 раз вводила в губы гиалуроновую кислоту и до конца года намерена провести еще одну подобную процедуру.

По ее признанию, она с детства мечтала быть похожа на Барби.