Госпитализирован принц Филипп
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Герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в лондонскую больницу. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает «Би-би-си».
Сообщается, что он доставлен в больницу для наблюдения и лечения в связи с ранее существовавшим заболеванием.
Принцу Филиппу 98 лет.
Ожидается, что герцог пробудет в больнице в течение нескольких дней.
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