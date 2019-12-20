Госпитализирован принц Филипп

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Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в... Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в...
Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в...
Steve Parsons/PA via AP

Герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в лондонскую больницу. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает «Би-би-си».

Сообщается, что он доставлен в больницу для наблюдения и лечения в связи с ранее существовавшим заболеванием.

Принцу Филиппу 98 лет.

Ожидается, что герцог пробудет в больнице в течение нескольких дней.

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