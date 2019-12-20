Госпитализирован принц Филипп

Герцог Эдинбургский принц Филипп госпитализирован в лондонскую больницу. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает «Би-би-си».

Сообщается, что он доставлен в больницу для наблюдения и лечения в связи с ранее существовавшим заболеванием.

Принцу Филиппу 98 лет.

Ожидается, что герцог пробудет в больнице в течение нескольких дней.

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