Экс-министр Австрии рассказала о танце с Путиным

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как танцует российский президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Кнайсль посетила Москву и побывала в МГИМО, где студентка спросила ее о танце с главой государства в день свадьбы в прошлом году.

Экс-министр призналась, что Путин владеет «старой школой» и у него очень хорошие манеры. Она поклонилась президенту России перед танцем, показав свое уважение.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами», — добавила Кнайсль.

Также она посетовала, что некоторые неоднозначно восприняли ее танец с Путиным в день свадьбы.

По ее словам, в жизни она видела много скучных свадеб, но ее была из числа самых веселых.

В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.

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