Названы самые популярные породы кошек в России

В 2019 году самыми популярными породами кошек в России стали мейн-куны. Об этом рассказала глава Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, передает агентство городских новостей «Москва».

Как считает Шевченко, любовь россиян к этой породе кошек можно объяснить их большим размером, ведь многие думают, что большое — это красивое.

Вторую строчку рейтинга самых популярных пород среди кошек занимают «британцы», так как они напоминают гражданам плюшевых мишек. На третьей строчке расположились общительные и умные ориенталы.

Она добавила, что среди россиян растет спрос и на новые породы кошек.

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