«Мисс Вселенной 2019» стала представительница ЮАР
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Участница из Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019», об этом сообщается на сайте мероприятия.
Отмечается, что 26-летняя Тунци активно участвует в борьбе с насилием над женщинами и выступает против гендерных стереотипов.
Также в тройку финалисток вошли конкурсантка из Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и представительница Мексики София Арагон.
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