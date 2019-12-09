«Мисс Вселенной 2019» стала представительница ЮАР

Участница из Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019», об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что 26-летняя Тунци активно участвует в борьбе с насилием над женщинами и выступает против гендерных стереотипов.

Также в тройку финалисток вошли конкурсантка из Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и представительница Мексики София Арагон.

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