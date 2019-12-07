Представительница России выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
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Уроженка Кемерово Ксения Кривко победила на конкурсе «Мисс Земной шар» (Mrs Global - 2020), сообщает РИА «Новости».
Всемирный конкурс красоты среди замужних женщин состоялся в китайском городе Шэнчьжэнь.
До этого Кривко выиграла Всероссийский конкурс замужних женщин «Миссис Россия 2019», что дало ей право стать участницей всемирного конкурса.
«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!», — рассказала представитель Кривко.
Второе место заняла представительница Эквадора Джованна Андраде, третье - крымчанка Анастасия Божкова.