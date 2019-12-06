Названа самая популярная у россиян порода собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, что самой популярной породой собак у россиян в 2019 году оказался немецкий шпиц, передает агентство «Москва».

Как пояснили в РКФ, среди россиян сейчас востребованы компаньоны.

«Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — сказал представитель РКФ.

Также среди других модных пород — на втором месте сибирский хаски, на третьем — йоркширский терьер, далее следует акита.

В топ-10 самых популярных пород за 2019 год также вошли: среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.