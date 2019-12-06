Трамп и первая леди США провели церемонию зажжения рождественской ели

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что церемония зажжения елки проводится уже 97-й год. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.

Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

9-метровое дерево украсили 50 000 светильников и 450 гигантскими белыми звездными украшениями. Служба национальных парков посадила ель в конце октября.

Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в прошлом году оно было повреждено, когда человек попытался подняться на него.