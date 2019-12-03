Впервые за 35 лет на обложке женского глянца появился мужчина

Для обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина. Об этом информирует TIME.

Речь идет об американском парикмахере и телеведущем Джонатане Ван Нессе.

На снимке он с густой бородой и длинными волосами позирует в воздушном персиковом платье, высоких носках и кроссовках.

Как отметила главный редактор Cosmopolitan UK Клэр Ходжсон, Джонатана выбрали в качестве модели, поскольку именно он воплощает разнообразную аудиторию журнала, являясь веселым, уверенным, добрым и смелым человеком. Она также добавила, что этот мужчина полностью принимает себя таким, какой он есть и пропагандирует эту философию.

Последний раз на главной странице издания мужчина появлялся в 1984 году, тогда обложку украсил певец Бой Джордж.