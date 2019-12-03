Впервые за 35 лет на обложке женского глянца появился мужчина
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Для обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина. Об этом информирует TIME.
Речь идет об американском парикмахере и телеведущем Джонатане Ван Нессе.
На снимке он с густой бородой и длинными волосами позирует в воздушном персиковом платье, высоких носках и кроссовках.
Как отметила главный редактор Cosmopolitan UK Клэр Ходжсон, Джонатана выбрали в качестве модели, поскольку именно он воплощает разнообразную аудиторию журнала, являясь веселым, уверенным, добрым и смелым человеком. Она также добавила, что этот мужчина полностью принимает себя таким, какой он есть и пропагандирует эту философию.
Последний раз на главной странице издания мужчина появлялся в 1984 году, тогда обложку украсил певец Бой Джордж.