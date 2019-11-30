Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших при теракте в Лондоне

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Британская королева Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших во время нападения мужчины с ножом на Лондонском мосту. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Она поблагодарила сотрудников спасательных служб, а также мирных жителей за их действия во время инцидента.

«Мы направляем наши мысли, молитвы и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких и кого затронуло вчерашнее ужасное нападение», — говорится в сообщении.

В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате инцидента два человека погибли.

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