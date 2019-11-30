Сапоги Наполеона продали за €117 тыс. в Париже
На парижском аукционе были проданы за €117 тыс. (около 8,3 млн рублей) знаменитые ботфорты Наполеона Бонапарта. Об этом говорится в Twitter аукционного дома Drouot.
Сапоги черного цвета имели 40-ой размер и были сделаны из натуральной кожи. Высота их голенища составляет — 48 см. Также на сапогах было клеймо парижского сапожника Жака, у которого Наполеон часто приобретал обувь. Предполагается, что каждая пара обходилась ему в 80 франков (около 5 тысяч рублей).
Имя покупателя не раскрывается.
«Поклонников Первой империи по-прежнему много», — подчеркнули в Drouot.
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L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.— Drouot (@Drouot) 29 ноября 2019 г.
Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !
Les fans de l'Empire sont toujours nombreux ���� pic.twitter.com/oaHU2lDSnE