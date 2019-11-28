Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года. Об этом пишет The Sun со ссылкой на осведомленные источники.
Планируется, что королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают, что она уже начала неофициально передать свои полномочия сыну.
Это можно заметить по тому, что все чаще мероприятия посещает Чарльз, а не она. Хотя королева по-прежнему проводит некоторые приемы, она сократила их объем, чаще оставаясь в виндзорском замке. Как посчитало издание, в 2018 году она посетила 282 мероприятия, а в 2016 году — 332, а Чарльз побывал — на 507.
«Планы сделать Чарльза королем продолжаются в течение некоторого времени. Переход явно уже идет», — подчеркнул источник.
Однако официального объявление о передаче престола пока не было.
Стоит отметить, что Елизавета II является королевой Британии с 1952 года.
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