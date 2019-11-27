Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в США

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На молодежном мероприятии, проходившем в американском городе Балтимор, первую леди США Меланью Трамп аудитория встретила свистом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов из пула первой леди.

Как стало известно, жену президента США Дональда Трампа неодобрительно встретили до ее выступления на сцене. Кроме того, в адрес первой леди доносились негативные возгласы и во время ее речи. Однако маленькое число участников мероприятия все же приветствовали ее.

«Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже», — сказал журналист из пула первой леди Кейт Беннетт.

Отмечается, что на мероприятии супруга Трампа рассказала о своей инициативе «Будь лучшим», которая предусматривает ведение здорового образа жизни, обеспечение безопасности в интернете и борьбу с зависимостью от лекарств-опиоидов.

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