Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого её осмеяли в Сети

Первая леди Украины Елена Зеленская выставила на аукцион платье, которое надевала на церемонию интронизации японского императора Нарухито. Об этом супруга украинского президента написала на своей странице в Instagram.

В социальной сети Елена Зеленская заявила, что платье будет выставлено на торги на благотворительном гала-ужине организации «Tabletochki», занимающейся помощью онкобольным детям.

Первая леди приурочила свой жест к Всемирному дню сочувствия.

Ранее в сети Елену Зеленскую раскритиковали за выбор наряда для церемонии интронизации императора Нарухито.

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