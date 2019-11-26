Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого её осмеяли в Сети

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Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской перед интронизацией... Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской перед интронизацией...
Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской перед интронизацией...
Reuters

Первая леди Украины Елена Зеленская выставила на аукцион платье, которое надевала на церемонию интронизации японского императора Нарухито. Об этом супруга украинского президента написала на своей странице в Instagram.

В социальной сети Елена Зеленская заявила, что платье будет выставлено на торги на благотворительном гала-ужине организации «Tabletochki», занимающейся помощью онкобольным детям.

Первая леди приурочила свой жест к Всемирному дню сочувствия.

Ранее в сети Елену Зеленскую раскритиковали за выбор наряда для церемонии интронизации императора Нарухито.

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