В Белом доме назвали имена помилованных Трампом индеек

В Белом доме раскрыли имена птиц, которые будут помилованы президентом США Дональдом Трампом перед Днем благодарения. Об этом сообщает Politico.

Индеек, которые будут торжественно избавлены от участи стать праздничным ужином, назвали Хлеб (Bread) и Масло (Butter).

В настоящее время птицы наслаждаются отдыхом в дорогом номере отеля Willard Hotel. Церемония помилования индеек пройдет во вторник, 26 ноября.

По традиции, каждый год перед Днем благодарения действующий президент США помилует двух птиц, освобождая их от роли главного блюда праздника.

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