Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте
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Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Несколько предметов одежды из капсульной коллекции, посвященной известному британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану, похожи на форму узников концентрационных лагерей. Подобное сходство вызвало недовольство общественности.
Отмечается, что бренд принес извинения на официальной странице в социальной сети Instagram и удалил вещи со своего сайта.
По официальному заявлению компании, у Loewe не было намерения напоминать о страшных событиях.
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