Шоу Victoria's Secret официально отменили в 2019 году

Американский ритейлер моды L Brands отменил шоу Victoria's Secret в 2019 году. Об этом сообщает Fortune.

Отмечается, что это решение последовало за месяцами спекуляций и самыми низкими рейтингами в 2018 году за всю историю шоу.

Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер заявил, что компания хочет изменить посыл, который она несет рынку и обществу.

«Мы продолжим общаться с покупателями, но по масштабам ничего похожего на это фешн-шоу не будет», — сказал он.

Издание отмечает, что ритейлер признал, что продажи бренда Victoria's Secret продолжают снижаться. Так, продажи упали на 7% в последнем квартале этого года, а за аналогичный период прошлого года – 2%.

Шоу Victoria's Secret проходило с 1995 года.

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