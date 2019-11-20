Принц Эндрю больше не представляет королевскую семью из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, фигурирующий в скандальном деле о торговле несовершеннолетними финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Эндрю сказал, что по-прежнему безапелляционно сожалеет в связи Эпштейном.

Он также высказал намерение помочь любым компетентным органам в проведении расследования данного дела.

Эндрю пояснил, что принял решение отойти от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи на период обозримого будущего с разрешения королевы.

Ранее Герцог Йоркский признался, что был знаком с финансистом с 1999 году, и «нечасто с ним встречался», не зная о его преступной деятельности. Свидетельница по делу Вирджиния Джуффре заявляла, что по принуждению Эпштейна имела связь с принцем, что последний, в свою очередь, категорически отрицает.

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