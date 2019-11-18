Россия отказалась от участия в «Мисс Вселенная» из-за визы США

Участница от России не поедет на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в США, передает ТАСС.

Как сообщила директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, изначально планировалось, что россиянка Алина Санько поедет на два конкурса «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

«В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — сказала Беляк.

Из-за того, что организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала, россиянка не успеет оформить американскую визу.

Однако поясняется, что победительница конкурса «Мисс Россия» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

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