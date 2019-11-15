Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины Анастасии Субботе отказали в получении американской визы, передает РИА «Новости»

Об этом рассказала глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова, которая обратилась с открытым письмом к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору.

Отмечается, что девушка предоставила все необходимые бумаги и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства, но ей отказали без объяснения причин.

«Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице», — написала Филимонова.

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2019» пройдет в Атланте с 28 ноября по 8 декабря.

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