Названа самая красивая девушка Азии 2019 года

«Самой красивой девушкой Азии» 2019 года по версии сайта TCCAsia была признана солистка южнокорейской музыкальной группы Blackpink Лалиса Манобан.

Тайка Лалиса Манобан заняла первое место, обогнав певицу из Японии Сакуру Мияваки, коллегу по группе кореянку Дженни Ким и китайскую актрису Анжелу Ян Ин. Это девушки расположились на втором, третьем и четвертом местах, соответственно.

В списке участниц оказалась также израильская актриса Галь Гадот, которая по итогам конкурса заняла 16-е место.

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