Клинтон осудила СМИ за «войну» с Меган Маркл

Кандидат Демократической партии на выборах 2016 года и бывший Госсекретарь США Хилари Клинтон высказала свою поддержку Меган Маркл, жене британского принца Гарри. Об этом сообщает Mediaite.

Клинтон заявила, что ей неприятно, что средства массовой информации позволяют печатать на своих страницах расистские и сексистские комментарии. Она считает, что расовая принадлежность Маркл, стала одним из элементов критики.

Кроме этого, Клинтон поделилась, что испытывает материнские чувства и хочет обнять Меган Маркл.

Дочь Клинтон, Челси, также заявила, что критика Меган Маркл содержит явные элементы сексизма и расизма.

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