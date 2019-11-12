Принц Гарри и Меган Маркл могут нарушить традицию и провести Рождество в США

Принц Гарри и его жена Меган Маркл могут не вернуться в Великобританию на Рождество. Вместо этого пара думает остаться в США, сообщает Mirror Online со ссылкой на информированный источник.

Герцог и герцогиня Сассекские отправляются в Калифорнию, чтобы провести время с матерью Меган, Дорией Рагланд. Поездка станет частью шестинедельного «отпуска» пары от обязанностей королевской семьи.

Предполагалось, что принц Гарри, Меган Маркл и их шестимесячный сын Арчи вернутся в Великобританию, где, по традиции, проведут остаток праздничного сезона с королевой в Сандрингемском дворце в Норфолке. Однако источник во дворце сообщил о возможности того, что они встретят Рождество в США.

При этом источник подчеркнул, что говорить об этом пока рано, так как пара еще не приняла окончательного решения.

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