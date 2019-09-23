Меланья Трамп открыла торги на бирже в Нью-Йорке

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья открыла торги на бирже в Нью-Йорке (NYSE).

Меланья Трамп сделала запись в специальной книге и открыла торги вместе с группой детей.

Ранее сообщалось, что первая леди США не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции.