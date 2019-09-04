В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.

Сообщается, что женщина сделала платеж с помощью банковской картой. Когда она узнала, сколько с ее карты списали средств, то обратилась в полицию.

При этом хозяева торговой точки, где продавали шаурму заявили, что произошла всего лишь ошибка.

Как отмечается, таким способом обманывают туристов.

По словам одного из бывших сотрудников подобного заведения, сообщил что, продавцы информируют, что стоимость тарелки шаурмы составляет 80 шекелей. При этом плата берется ими в валюте.

Такие продавцы рассчитывают на то, что некоторые покупатели не будут устраивать скандал из-за переплаты.