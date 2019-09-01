«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
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Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
По словам модели, она не хочет никого ранить, поэтому не называет причины своего расставания с бывшим монархом.
«Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить», — написала Воеводина.
К посту «Мисс Москва» прикрепила фотографию с экс-супругом.
Ранее сообщалось, что раскрыта тайна развода экс-короля Малайзии с «Мисс Москва».