Трамп оправдался за слова экс-помощницы о лишнем весе его дочери

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения своей экс-помощницы Мадлен Вестерхаут в том, что он стесняется своей дочери Тиффани Трамп из-за ее лишнего веса. Об этом пишет The Sun.

До этого стало известно, что Вестерхаут заявила, что Трамп не любит фотографироваться со своей дочерью Тиффани, так как считает ее слишком полной. Она также рассказала, что американский лидер не может отличить собственную дочь от других людей в толпе.

Комментируя высказывание бывшей помощницы, Трамп сказал, что любит свою дочь.

Он отметил, что Тиффани хороший человек. Кроме того, она усердно занимается учебой.

Ранее сообщалось, что Личная помощница американского лидера Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут подала заявление об уходе после своих комментариях о дочерях главы государства. По ее словам, у Трампа отношения с ней лучше, чем с его детьми.