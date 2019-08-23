СМИ рассказали о страхе принца Уильяма за монархию из-за поведения брата

Принц Уильям, который однажды взойдет на британский престол, может бояться за монархию из-за поведения принца Гарри и его супруги Меган Маркл, пишет The Daily Express.

Отмечается, что Уильям как старший брат должен защищать Гарри, однако вместо этого он выразил растущее беспокойство из-за поведения своего родственника. Принца Гарри и его жену неоднократно критиковали за нарушение королевского протокола и за вещи, которые они делают не так традиционно, как другие члены королевской семьи. По мнению эксперта в этой области, попытки герцога и герцогини Сассекских отдалиться от королевских традиций могут беспокоить его брата. Подчеркивается, что их поведение может быть иметь негативные последствия для всей монархии.

Газета напоминает, что за 11 дней принц Гарри и Меган Маркл совершили четыре перелета на частных самолетах, несмотря на высказывания о необходимости делать больше для борьбы с изменением климата. Кроме того, их критикуют за повышенную конфиденциальность, например, в случае с крещением сына.