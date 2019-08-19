Комик высмеял идею Трампа о покупке Гренландии, вспомнив про Меланью

После появления данных о том, что американский президент Дональд Трамп попросил помощника выяснить, могут ли Соединенные Штаты приобрести Гренландию, это стало предметом шутки британского комика Джона Оливера. Об этом пишет The Daily Beasts.

Отмечается, что это произошло в эфире передачи Last Week Tonight. Комик заметил, что Гренландия является холодной, далекой и полуавтономной, что является как раз тем типом, который любит Трамп. При этом на экране появилась фотография американского лидера и его супруги Меланьи. Таким образом зрителям стало понятно, что данные описания острова относятся и к первой леди США.

Оливер добавил, что обсуждения покупки острова достигли той точки, когда премьеру Гренландии пришлось сделать заявление, в котором он сказал, что Гренландии — не для продажи. Комик иронично заметил, что, если человек 2,5 года занимает должность, а другой лидер должен ему сказать, что он не может купить его страну, Трамп достиг «больших успехов».