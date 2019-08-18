Фонд жены Порошенко выделил свыше 40 млн на комедию о войне в Донбассе

Культурный фонд Украины, который возглавляет жена экс-главы государства Петра Порошенко Мария, выделил 8,9 млн гривен (около 23 млн рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, по объему выделенных средств фильм занимает третье место в списке отчета фонда.

Согласно анонсу фильма в отчете, он якобы поможет жителям Украины избавиться от военных травм.

Причем, как подчеркивается, фильм одержал победу в конкурсе «Госкино» и получил около 19 млн рублей. Тем самым на киноленту суммарно выделено приблизительно 42,5 млн рублей.

Уточняется, что фильм должен выйти в прокат в октябре 2019 года.

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