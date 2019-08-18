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Первая леди Франции Брижит Макрон повредила руку.Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Отмечается, что в субботу, 17 августа, Макрон появилась на публике с бандажом на руке. Она вывихнула плечо, когда поскользнулась на лодке. Несмотря на повреждение, первая леди приняла участие во встрече президента Франции Эммануэля Макрона с жителями коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар.

Ранее сообщалось, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон сделала пластическую операцию.