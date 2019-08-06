Умерла Алла Вербер, сообщили СМИ

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Умерла директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, сообщает Super.ru.

Женщина скончалась на 62-м году жизни.

Вербер была госпитализирована в больницу в Италии два дня назад.

Причина смерти не сообщается.