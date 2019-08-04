Кара Делевинь взяла в жены актрису из «Милых обманщиц»

Британская актриса и модель Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей возлюбленной, американской актрисой Эшли Бенсон, которая известна по сериалам «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы». Об этом сообщает The Sun.

Согласно имеющейся информации, свадебная церемония состоялась в часовне Маленького Вегаса. При этом брачующиеся были одеты в черное. Букет невесты находился в руках у Бенсон. Владелец часовни рассказал, что девушки хотели тихую и спокойную церемонию.

Отмечается, что среди приглашенных были братья Джонас, Шарлиз Терон и Софи Тернер.

Ранее в Сети появился трейлер нового сериала «Карнивал Роу», где сыграют Кара Делевинь и Орландо Блум.