Сыну Трампа подарили лошадь в Монголии

Белый дом проинформировал о подарке, который младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон получил от властей Монголии. Об этом сообщается на официальном сайте.

Согласно имеющейся информации, об этом лидер США рассказал перед встречей с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, которые находится в Вашингтоне с визитом. По словам Трампа животное назвали «Победой». В настоящее время лошадь находится в Монголии.

Ранее сообщалось, что Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.