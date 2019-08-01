Появились ранее не публиковавшиеся фото беременной Меган Маркл

В инстаграме герцога и герцогини Сассекских были размещены фотографии беременной Меган Маркл, которые раньше не публиковались.

Как отмечается, Маркл выпустит коллекцию одежды в рамках благотворительного проекта в поддержку организации Smart Works, которая оказывает помощь уязвимым и безработным женщинам в получении профессии.

Ранее Маркл не позволила фотографу Vogue убирать веснушки, когда выступила в качестве приглашенного редактора сентябрьского выпуска издания. По словам фотографа Питера Линдберга, когда речь зашла о съемках 15 героинь для обложки издания, Маркл заявила, что хочет видеть веснушки.