День Гамбургера отметили в Москве

В Москве в «Парке Горького» гости музыкально-гастрономического фестиваля «Бургер фест» отпраздновали День Гамбургера. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, посетители фестиваля съели около 30 тысяч бургеров.

Уточняется, что у людей, которые пришли в парк, была возможность попробовать бургеры в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках.

По предварительным данным, мероприятие посетили приблизительно 407 тысяч человек. Перед ними выступили такие группы, как DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие.

Считается, что именно 27 июля в 1900 году американец Луи Лессинг продал свой первый гамбургер. А в 1904 году он приобрел всемирную известность на выставке в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Бургер-фест» в Парке Горького собрал 160 тысяч участников.