В отношениях экс-короля Малайзии и «Мисс Москва» случился новый скандал

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммеда V Ко Тиен Хуа прокомментировал информацию о его разводе с «Мисс Москва». Об этом сообщает The Straits Times.

По словам юриста, бракоразводный процесс супругов состоялся в шариатском суде Келантана. Свидетельство о разводе было выдано паре 1 июля.

Он отметил, что Оксана Воеводина была уведомлена о расторжении брака через своих адвокатов.

Ко Тиен Хуа также усомнился в королевском происхождении сына российской модели. По его словам, официальных доказательств, подтверждающих отцовство Мухаммеда V, пока не было.

Ранее сообщалось, что суд Сингапура опроверг сообщение о разводе бывшего короля Малайизии Мухаммада V и российской модели.