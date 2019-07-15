Джефф Безос вышел в свет с новой подругой

Глава Amazon Джефф Безос был замечен на трибуне на мужском финале Уимблдона в компании своей подруги телеведущей Лорен Санчез. Об этом сообщает People.

Отмечается, что пара наслаждалась времяпрепровождением, улыбаясь сидящим неподалеку принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Многие обозреватели заметили, что Безос и Санчез были одеты в одной цветовой синей гамме, что еще больше выделяло их как пару.

Впервые о романе пары заговорили в январе 2019 года, когда глава Amazon рассказал о своем разводе с женой. В мае их в первый раз увидели на совместном свидании.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос официально стал холостяком.