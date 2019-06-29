Раскрыто отношение Елизаветы II к вражде внуков

Королеве Великобритании Елизавете II безразлична вражда между внуками принцами Гаррии и Уильямом, пишет The Sun.

Эксперт в отношениях королевской семьи Бритаии, редактор Ингрид Сьюард, сообщила, что королева никогда не стала бы вмешиваться в их жизни и взаимоотношения.

Она также добавила, что королева предпочитает общество своей внучки Зары Тиндалл и ее мужа Майка, в компании которых она «может быть собой».

Ранее появилась информация о разладе между братьями после сообщения, что Королевский фонд — благотворительная организация, созданная принцем Уильямом и принцем Гарри, — будет разделена, поскольку домохозяйства в Сассексе и Кембридже сосредоточены на своих собственных благотворительных начинаниях.