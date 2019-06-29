От правителя Дубая сбежала жена, забрав почти $40 млн

Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от него, прихватив с собой почти $40 млн . Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля.

По некоторым предположениям женщина скрывается в Германии вместе со своими детьми: 11-летней дочерью и семилетним сыном. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия. Деньги она потратила на обеспечение «новой жизни».

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их.

Ранее от Мохаммеда бин Рашида уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории Дубая.