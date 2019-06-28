Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран

Бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер общался с высокопоставленными представителями разных стран, не сообщая об этом госдепартаменту и ему. Об этом пишет The Washington Post.

Тиллерсон рассказал, что однажды Кушнер встречался с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем. Об этом он узнал от владельца ресторана в Вашингтоне. По его словам, он ужинал, когда к нему неожиданно подошел владелец заведения и сказал, что в ресторане находится министр и зять Трампа. И таких случаев было достаточно.

Он отметил, что попросил Кушнера прекратить совершать поездки за границу, не посоветовавшись с посольством или госдепартаментом.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Тиллерсона глупым и ленивым.