Принц Уильям занервничал из-за ориентации своих детей
Принц Уильям ответил на вопрос о том, как отнесется к тому, что у его детей будет нетрадиционная ориентация. Видео разместил канал ITV News.
Как отмечается, ему задали такой вопрос во время посещения организации The Albert Kennedy Trust, оказывающей помощь бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. По словам герцога Кембриджского, он всегда будет поддерживать своих детей, вне зависимости от их ориентации.
«Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем», — заявил Уильям.
Он добавил, что беспокоится из-за давления, с которым они могут столкнуться.
Ранее фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских.