Русская жена экс-короля Малайзии впервые рассказала о знакомстве с мужем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/483/12073483/upload-01-pic905-895x505-33977.jpg">

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о том, как начинался ее роман с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об она написала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, она не поверила, что мужчина, который с ней познакомился на ужине весной 2017 года, был королем. Его слова она восприняла как шутку. Однако ему удалось увлечь модель приятной беседой, за которой они провели весь вечер.

«Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый», — сказала Воеводина.

Ранее сообщалось, что русская жена экс-короля Малайзии впервые показала сына.