Кейт Миддлтон повторила образ королевы Испании Летисии

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Colour в честь британской королевы Елизаветы II в костюме и шляпе желтого цвета, похожем на образ испанской королевы Летисии. Коллаж в инстаграме опубликовал пользователь katemiddletonjewels.

Отмечается, что королева Летисия также была в желтом костюме и шляпе, когда была с визитом в Великобритании.

«Как только я увидела герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон на сегодняшнем параде Trooping the Colour, я вспомнила королеву Испании Летисию во время ее визита в Великобританию. А что думаете вы?» — говорится в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон нарушила протокол поцелуем с Елизаветой II.