Меланья Трамп облачилась в траур

Первая леди США Меланья Трамп прошла по красной дорожке на церемонии, приуроченной к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Для торжественного мероприятия Меланья выбрала черное закрытое платье и черные солнцезащитные очки.

Пользователи Сети отметили, что она выглядит так, будто пришла на похороны, а ношение темных очков противоречит протоколу торжественного мероприятия.

В то же время первая леди Франции Брижит Макрон появилась в белом платье с белым пиджаком.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп прибыл на мероприятия в северную Францию.